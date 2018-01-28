Bursiye dağı havadan ve karadan ateş altında

KİLİS - Suriye'nin Halep kentini bağlı Afrin ilçesi Bursiye dağı havadan savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, havadan karadan fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarlar tank birlikleri sabahın erken saatlerinden itibaren Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bursiye dağının bulunduğu yeri ateş altına aldı. Yoğun patlama ve dumanlar, sınır hattı5ndan ve kent merkezinden görülürken, yoğun çatışmalar yaşanıyor. Keşif ve gözetleme birliklerinden, İnsansız Hava Araçları gelen koordinatlar üzerine havadan uçaklar, karadan ateş destek vasıtalarıyla yoğun bombardıman sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi de sürüyor.