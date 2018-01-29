Burseye Dağı'nda Bugün Böyle Görüntülendi

Burseye Dağı'nda Mehmetçik üst bölgesi oluşturuyor

KİLİS - Kilis'in karşısında bulunan Burseye Dağı'nda Mehmetçik üst bölgesi oluşturuyor.

PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçmesinden sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı'nda üst bölgesi oluşturuyor. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in ele geçirilen Burseye Dağında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.