Burseya Dağı'nın Ele Geçirilmesini Sınırın Sıfır Noktasında İzlediler

AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak vatandaşlarla birlikte sınırın sıfır noktasında Burseya Dağının ele geçirildiği çatışmaları çıplak gözle izledi.

Ak Parti İl Başkanı İzzet Toprak, İl Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Kırmızı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sınır hattına gelerek, Burseya Dağının ele geçirildiği çatışmaları yakından izledi. Vatandaşlarla birlikte ateş altına alınan dağın vurulmasını izleyen Toprak "Çok şükür Burseya Dağı bizim bildiğimiz adıyla Parsa Dağı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ele geçirildi ve bayrağımız dikildi. Biz burada dua ederek manevi destekte bulunuyoruz. Çok şükür ordumuz, devletimiz güçlü. İnşallah terör koridorunu önleyerek terör belasından kurtulacağız. Bu operasyonun biran önce bitmesi ve terörün bu bölgeden temizlenmesini istiyoruz. Biz Kilis halkı olarak her zaman devletimizin yanındayız. Vatandaşımızın da 15 Temmuz ruhuyla olduğu gibi Afrin operasyonuna destek veriyor. Yanımıza roketler düşüyor ama biz buradayız inşallah iyi olacak buna inanıyoruz. Desteğimiz tamdır biz her zaman yetkilerle konuşuyoruz ne yapabiliriz diye ama onların sadece manevi desteğe ihtiyacı var" diye konuştu. - KİLİS