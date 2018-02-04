Burseya Dağı'ndaki Pyd'nin Açtığı Terk Edilmiş Hendekler Temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı operasyonunun 14. gününde Burseya Dağı'nda birçok bölge terör unsurlarından temizlendi. PYD'nin iş makinaları ile mevzi olarak açtığı bütün hendekler kontrol edildi.

İHA muhabirinin bölgeden çektiği ilk görüntülerde, kum torbaları ve lastiklerle tahkim edilen Kilis'i gören cephedeki çok uzun

hendeklerin tamamen terk edildiği görülüyor.

Kilometrelerce kazılmış insan boyundaki hendeklerin kenarlarına da birçok bölgede büyük araç lastikleri ve kum torbalarının konulmuş olması çalışmanın uzun zaman önce yapıldığı intibaını uyandırıyor. Özellikle ormanlık alanların seçildiği hendeklerin yer yer iş makinaları ile de açıldığı anlaşılıyor. Terk edilen hendeklerde bazı mühimmatlarda bulunabiliyor.

Öte yandan Burseya'da yeni tüneller de bulundu. Bazı tünellerin çatışma sırasında PYD'li teröristler isabet etmemesi için "L" şeklinde yapıldığı dikkat çekti.

Burseya Dağı'nın YPG'li teröristlerden alınmasının ardından, teröristler YPG yönetiminin bulunduğu Castel Cindo köyünü de terk etti. Teröristlerin kaçmasıyla ÖSO askerleri, çatışmanın izini taşıyan evlere yerleşmeye başladı. - AZEZ