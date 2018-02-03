Burseya Dağı'ndaki Hendekler Temizleniyor
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Burseya Dağı'ndaki Hendekler Temizleniyor

Burseya Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PDY’li teröristlerden alınan mevzilerdeki hendekler temizleniyor.

Burseya Dağı'ndaki Hendekler Temizleniyor

Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PDY'li teröristlerden alınan mevzilerdeki hendekler temizleniyor.

İHA muhabirinin Kilis'e bakan taraftaki hendeklerden kaydettiği görüntülerde, insan boyundaki siperlerin iş makineleri ile hazırlandığı anlaşılıyor. İnsan boyunda kazılan hendeklerin etrafında büyük araç lastikleri ve kum torbaları tahkimatlar yapılması da çalışmanın planlı ve profesyonelce yapıldığını gösteriyor. Zeytin Dalı Operasyonu çerçevesinde terörist unsurlardan temizlenen mevzileri artık Özgür Suriye Ordusu mensupları kullanıyor. - AZEZ

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