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BURSED'ten 152 yıllık merhamet çınarına ziyaret

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Hasırcı ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

BURSED'ten 152 yıllık merhamet çınarına ziyaret
22.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:00

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Hasırcı ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti. BURSED Başkanı Hasırcı, iyilik hareketine ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED)Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Hasırcı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 'Dünya İnsani Yardım Günü' dolayısıyla Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Türk Kızılay'ının, 152 yıldır sürdürdüğü ve insanlığa umut olan çalışmaları ile Türkiye'nin dünyaya açılan iyilik kapısı olduğunu belirten Rıdvan Hasırcı, iyilik hareketine ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise gücünü bağışçılarından alarak dünyaya umut olan iyilik hareketine destek verecek her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Davut Gürkan, yaşanan pandemi süreci ve beraberinde Ramazan Ayı ve bayramlarda şehrin her noktasına ulaşarak, kimsenin yaşanan süreçten dolayı mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını belirtti. Bu süreçte her zamanki gibi en büyük destekçilerinin bağışçıları ve Türk Kızılay gönüllüleri olduğunu ifade eden Davut Gürkan, bir yandan da pandemi ile mücadelenin devam ettiği bu günlerde en önemli ihtiyaçlardan olan kan ve immün plazma temini için çalışmalarını aralıksız çalıştıklarını anlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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