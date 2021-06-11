Bursasu sınırları aşıyor
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Bursasu sınırları aşıyor

Bursasu sınırları aşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla şehir ekonomisine kazandırılan ve belediye iştiraklerinden Jeotermal Anonim Şirketi'nin tesislerinde dolumu gerçekleştirilen Bursasu, sektördeki pazar payını ihracat ile artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla şehir ekonomisine kazandırılan ve belediye iştiraklerinden Jeotermal Anonim Şirketi'nin tesislerinde dolumu gerçekleştirilen Bursasu, sektördeki pazar payını ihracat ile artırıyor.

Sektörde Bursa genelinde denge oluşturmasının yanı sıra onlarca farklı ürün gamıyla tercih edilen bir marka haline gelen Bursasu, ihracatta da önemli bir ivme yakaladı. Kalitesi ve yumuşak içiminin yanı sıra yüksek mineral değeri ve Ph oranıyla kısa sürede tüketicinin tercihi haline gelen Bursasu, oluşturduğu istihdam ve pazar payıyla şehir ekonomisine de katkı sağlıyor.

7 farklı ülkeye ihraç ediliyor

Son teknoloji makine parkuru, ürün kalitesi, hijyen standartları, teslimat, satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkilerinde üst düzey bir hizmet anlayışı sunan Bursasu, uluslararası alanda sektöründe öncelikli tercih edilen firmaların başında geliyor. Covid-19 salgını ve pandemi şartları nedeniyle ihracatta yaşanan lojistik sıkıntılara rağmen dış pazarda payını artıran Bursasu, başta Almanya olmak üzere Hollanda ve Belçika'yı da Bursa'nın kaynak suyu ile tanıştırdı. Özellikle körfez ülkelerinde oldukça rağbet gören Bursasu, Kuveyt, Katar, Libya ve Filistin'de de tüketiciyle buluştu. Uluslararası alanda çıtayı yükselten Bursasu, 2021 yılında 2.5 milyon liralık ihracat hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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