Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan "Bursasu" 7 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kent ekonomisine kazandırılan Bursasu, 7 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kent ekonomisine kazandırılan Bursasu, 7 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden Jeotermal Anonim Şirketi'nin tesislerinde dolumu gerçekleştirilen Bursasu, yüksek mineral değeri ve ph oranıyla tüketicinin tercihi haline geldi.

Oluşturduğu istihdam ve pazar payıyla kent ekonomisine katkı sağlayan Bursasu, uluslararası alanda da söz sahibi olmaya başladı.

Almanya, Hollanda, Belçika, Kuveyt, Katar, Libya ve Filistin'e dış satım yapan Bursasu, bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca