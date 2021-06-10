Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan "Bursasu" 7 ülkeye ihracat yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan "Bursasu" 7 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan 'Bursasu' 7 ülkeye ihracat yapıyor
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kent ekonomisine kazandırılan Bursasu, 7 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kent ekonomisine kazandırılan Bursasu, 7 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden Jeotermal Anonim Şirketi'nin tesislerinde dolumu gerçekleştirilen Bursasu, yüksek mineral değeri ve ph oranıyla tüketicinin tercihi haline geldi.

Oluşturduğu istihdam ve pazar payıyla kent ekonomisine katkı sağlayan Bursasu, uluslararası alanda da söz sahibi olmaya başladı.

Almanya, Hollanda, Belçika, Kuveyt, Katar, Libya ve Filistin'e dış satım yapan Bursasu, bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan 'Bursasu' 7 ülkeye ihracat yapıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan 'Bursasu' 7 ülkeye ihracat yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Veysel Eroğlu Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hasibe Eren Rahşan Gülşan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan "Bursasu" 7 ülkeye ihracat yapıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:06:35. #1.16#

title