Bursasu'da hijyen ve kaliteden taviz yok
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Bursasu'da hijyen ve kaliteden taviz yok

Bursasu'da hijyen ve kaliteden taviz yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünya standartlarındaki üretim sistemiyle sektörde öne çıkan Bursasu, kaynaktan ambalaja kadar sağlığa uygunluk ve kaliteden taviz vermiyor.

Dünya standartlarındaki üretim sistemiyle sektörde öne çıkan Bursasu, kaynaktan ambalaja kadar sağlığa uygunluk ve kaliteden taviz vermiyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal Anonim Şirketi'nin tesislerinde dolumu gerçekleştirilen Bursasu'yun dolum ve paketleme işlemlerinin ve üretiminin tamamı el değmeden, hijyenik ortamlarda üretiliyor. Bursasu, hijyen ve kaliteden taviz vermiyor. Uludağ'ın zirvesindeki eşsiz ve doğal kaynaklarından gelen suyun sağlığa uygunluk şartları birçok farklı noktada kontrol ediliyor, son teknolojik makineler ile el değmeden şişeleniyor. Üretimden dağıtıma tüm süreçlerde uluslararası standartları uygulayan Bursasu, kalitesini de birçok belgeyle tescilledi. ISO 9001 Kalite ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini sağlayan Bursasu, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak müşteri memnuniyeti ve gıda güvenliğini en üst seviyede tutuyor.

Doğal kaynak suyunun çıkış noktasından, ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm üretim aşamasında temizlik ve hijyen koşullarından taviz vermeyen Bursasu, güvenli üretim hedefiyle insan sağlığına doğrudan etki edebilecek hammaddelerin kontrolüne de büyük önem veriyor. Kapalı ve sağlam ambalajlarla gelen hammaddeler gerekli kontroller yapıldıktan sonra duyusal ve mikrobiyolojik tahlillere gönderiliyor. Bursasu işletme çalışanları da gıda sektöründe olmanın getirdiği sorumluluklarının şuuruyla hareket ediyor, personel hijyen konusunda sıklıkla denetleniyor.

Bursa'nın markası Türkiye'nin suyu

ISO 9001 KYS, ISO 22000 GGYS ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemlerine de sahip olan Bursasu, tüm markalar için de Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kriterlerini uyguluyor. Bursa'nın suyu Türkiye'nin markası olma yolunda emin adımlarla geleceğe yürürken, insan sağlığını temel alan çevre dostu üretim anlayışı ile Bursasu, tüketici memnuniyetine de önem ve öncelik veriyor - BURSA

Bursasu'da hijyen ve kaliteden taviz yok
Bursasu'da hijyen ve kaliteden taviz yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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