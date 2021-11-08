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Bursasporlu yönetici Şevket Kaydı istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursasporlu yönetici Şevket Kaydı istifa etti

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Kaydı, istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Kaydı, istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da istifalar devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Kaydı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Kaydı'nın açıklaması şu şekilde: "Büyük bir onurla üstlenmiş olduğum Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden, Sicil Kurulu ve Yolsuzluk Komisyonu görevlerimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Beni bu göre layık gören ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Yolun sonu Süper Lig" - BURSA

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