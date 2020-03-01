Haberler » Spor » Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye protesto - Spor

Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye protesto

Bursasporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına giderek protestoda bulundu.

01.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:42
Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye protesto

Bursasporlu taraftarlar, 'nun (TFF) 'daki binasına giderek protestoda bulundu.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da taraftarlar, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili TFF'yi protesto etti.


Karşılaşma için İstanbul'a giden yeşil-beyazlı bir grup futbolsever, TFF'nin Riva'daki binasının önüne giderek üzerinde, "Temiz lig istiyoruz, adalet istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler