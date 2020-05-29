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Bursasporlu Shehu: Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor

Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu, "Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz.

Bursasporlu Shehu: Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor
29.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:43

Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu, "Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'un ikinci kampı sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından, ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.

'ÖNÜMÜZDEKİ ZORLUKLARA HAZIRLANIYORUZ'Sürecin herkes adına zorluk içerdiğine işaret eden 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, "Gerçekten çok zor bir periyot, herkes için çok zor bir süreç. Bir sporcu için de baktığınızda 2 ay neredeyse hiçbir şey yapmadan durmak kolay değil. Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki zorluklara, önümüzdeki meydan okumalara birlikte hazırlanıyoruz" dedi.'HERKES ÇALIŞIYOR'Takım içindeki atmosfere dair de değerlendirmelerde bulunan Shehu, "Herkesin hazır olduğunu, istekli olduğunu görebiliyorum. Çok kısa süre oldu ancak hocalarımız da memnun, çünkü herkes çalışıyor ve elinden geleni vermeye çabalıyor. İdmanlardan önce de salonda çalışmalar oluyor, günde iki idmanımız var. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" diye konuştu.BİRLİK MESAJI VERDİTaraftara da mesaj veren futbolcu, "Taraftarımız, bizi desteklemeye devam etsin. Oyuncular olarak buradayız, hedefimizi biliyoruz, hedef için hep birlikte çalışıyoruz. Bursaspor'un Süper Lig'e dönmek zorunda olduğunu biliyoruz. Bu hedefimize ulaşacaksak taraftar ve oyuncular olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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