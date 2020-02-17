Bursasporlu oyuncuların galibiyet sevinci

17.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:49

Bursaspor'da Adana Demirspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Yeşil beyazlı oyuncular, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda hedeflerinin Süper Lig olduğunu bir kez daha vurgularken; Erzurum deplasmanının ise zorlu geçeceğine işaret etti.

Kaynak: DHA