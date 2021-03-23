Bursasporlu oyuncuların 3 puan keyfi

Bursaspor'da Adanaspor maçının ardından oyuncular, galibiyet sevinçlerini paylaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi. Bu mücadelenin ardından Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını da 7'ye indiren Bursa temsilcisinde, kaleyi koruyan Canberk Yurdakul, camiaya mesaj verdi.

19 yaşındaki genç eldiven, sosyal medya hesabı üzerinden, "Deplasmandan 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım" ifadelerini paylaştı.Ataberk Dadakdeniz'in cezası nedeniyle kalede görev alan ve performansıyla da umut vaat eden genç file bekçisi, 3 lig ve bir kupa olmak üzere bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.Adanaspor karşısında bir gol ve bir asistiyle yıldızlaşan Emirhan Aydoğan da, "+3 yola devam." paylaşımı yaptı.

Bursasporlu diğer oyuncular da '+3' mesajlarıyla galibiyet sevinçlerini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL