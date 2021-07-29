Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
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Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı

Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, yoğun geçen kamp temposunu mangal partisi vererek unutmaya çalıştı.

Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, yoğun geçen kamp temposunu mangal partisi vererek unutmaya çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kısa bir mola verildi. Mangal partisi yapan yeşil-beyazlılarda, teknik ekip, personel ve futbolcuların morali yerine geldi. Bursaspor Kulübü'nden de şu açıklama yapıldı: "Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını Bolu'dasürdüren takımımız, barbekü partisinde bir araya geldi. Gerçekleşen barbekü partisine teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimiz katıldı." - BURSA

Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı
Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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