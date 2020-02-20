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Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören Batuhan Coşkun’u ziyaret ederek kendisine moral verdi. Bursaspor kaptanı Selçuk Şahin de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak.".

20.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:20

Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören Batuhan Coşkun'u ziyaret ederek kendisine moral verdi. Bursaspor kaptanı de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak."

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Kaynak: Dugout

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