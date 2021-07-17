Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi

Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'da teknik ekip, futbolcular ve personel, mangal partisinde bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'da teknik ekip, futbolcular ve personel, mangal partisinde bir araya geldi.

Sezon başı hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Bursaspor, düzenlenen mangal partisinde bir araya geldi. Gerçekleşen mangal partisineteknik heyet, futbolcular ve personel katıldı. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, oyuncular moral depolarken, A takım masörü Yusuf Bakan'ın da doğum gününü kutlandı. Hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor, 19 Temmuz sabahı yapacağı antrenman sonrası Bursa'nın yolunu tutacak. Yeşil-beyazlılar, 22 Temmuz'da da Bolu kampı için yola çıkacak. - BURSA

Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi
Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi
Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:34:51. #1.15#

title