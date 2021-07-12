Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
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Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı

Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un bugünkü antremanında yeşil-beyazlı futbolcular, güç kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor'un bugünkü antremanında yeşil-beyazlı futbolcular, güç kuvvet çalışması yaptı. Sıcak havada gerçekleşen idmanda, oyuncuların oldukça zorlandığı, ancak büyük keyif aldığı gözlendi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sahada kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Bu esnada futbolcuların oldukça zorlandığı ancak büyük de keyif aldığı gözlendi. Yeşil-beyazlılar son bölümde ise tempolu koşular yaptı. Bu arada sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. - BURSA

Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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