Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
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Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı

Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor'da futbolcular, bu sabah en zorlu antrenmanını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor'da futbolcular, bu sabah en zorlu antrenmanını yaptı. Çalışma sonunda yeşil-beyazlı oyuncular, kendilerini yere bıraktı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. İki grup halinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 'sahada kuvvet' çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde 'dayanıklılık koşuları' yaptı. Bu esnada oyuncuların oldukça zorlandığı gözlerden kaçmadı. Antrenman sonunda ise futbolcular kendilerini yere bıraktı. Bu arada sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edilirken, İsmail Can Çavuşluk takımdan ayrı düz koşu yaptı. - BURSA

Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı
Bursasporlu futbolcular sabah antrenmanında oldukça zorlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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