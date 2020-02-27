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Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi

Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.

27.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:12
Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi

Bursasporlu oyuncular, maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü 'la selamlaştı.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay ile karşılaşan Bursaspor'da, karşılaşma öncesi oyuncular eski hocalarının yanına gitti. Yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesinde sezon başından ligin 15. haftasına kadar hocaları olan ve şu anda Altay'ın teknik direktörlüğünü yapan Yalçın Koşukavak'ın yanına gitti. Oyuncuların, 47 yaşındaki teknik direktör ile samimi anları dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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