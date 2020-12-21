Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı

21.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:27
Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı

3-0 geriye düştükleri İstanbulspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Bursaspor'da futbolcuların keyfi yerinde.

3-0 geriye düştükleri İstanbulspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Bursaspor'da futbolcuların keyfi yerinde. Yeşil beyazlı futbolcular, "Terimizin son damlasına kadar mücadele etmeye devam" yorumunda birleşti.

TFF 1.Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Bursaspor'da, futbolcuların moralleri oldukça yerinde. Peş peşe gelen galibiyetlerle birlikte Türkiye'de de en çok konuşulan takım haline gelen yeşil beyazlılar, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bursasporlu futbolcular, 3-0'dan çevirdikleri İstanbulspor maçıyla ilgili dikkat çeken yorumlara da imza attı. Takımının son golüne imza atan Onur Atasayar; "Yenilince değil pes edince kaybedersin. Biz pes etmedik, sonuna kadar savaştık. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık." İfadelerini kullanırken, maçın ilk golünü kaydeden Ali Akman; "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Yola devam." dedi. Tecrübeli futbolcu Cüneyt Köz; "Skor ne olursa olsun, 90 dakika yüreğini ortaya koyan ve terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarımı kutluyorum." sözleriyle maçı yorumladı. Furkan Emre Ünver: "Geriye düşmemize rağmen sahada yüreğini koyup mücadele eden arkadaşlarımı kutluyorum. Bursaspor ruhuna yakışır şekilde savaşmaya devam edeceğiz." derken, Çağatay Yılmaz: "Terimin son damlasına kadar mücadeleye devam." yorumunda bulundu. Sarı kart cezası sebebiyle İstanbulspor maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı; "Yine şaşırtmadınız. Muhteşem bir geri dönüş." sözleriyle takımı kutlarken, İsmail Çokçalış, "Bu harika geri dönüş için emeğinize sağlık." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Sergen Yalçın Mauricio Lemos Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İzmir Silah İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:54:02. #1.15#
title