Bursasporlu futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursasporlu futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı

Bursasporlu futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nün sakatlığı ile ilgili detay vermeyip, geçmiş olsun mesajı yayımlamadığı İsmail Çokçalış'ı futbolcu arkadaşları unutmadı.

Bursaspor Kulübü'nün sakatlığı ile ilgili detay vermeyip, geçmiş olsun mesajı yayımlamadığı İsmail Çokçalış'ı futbolcu arkadaşları unutmadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Bandırmaspor maçında atılan galibiyet golünün ardından İsmail'in 2 numaralı formasıyla poz verdi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Bursaspor'da futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı. Çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 21 yaşındaki futbolcunun formasını, Bandırmaspor maçında Eren Güler'in attığı galibiyet golü sonrası yeşil-beyazlı futbolcular, kameralara gösterdi. Galibiyeti İsmail Çokçalış'a armağan eden Bursasporlu futbolcular, anlamlı bir mesaja da imza attı. Genç futbolcunun sakatlığının ardından Bursaspor Kulübü sessiz kalmış, ne durumla ilgili detay paylaşmış ne de İsmail Çokçalış'a geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı. Bu durum camia tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursasporlu futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 21:50:59. #1.15#

title