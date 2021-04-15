Bursasporlu futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı

Bursaspor Kulübü'nün sakatlığı ile ilgili detay vermeyip, geçmiş olsun mesajı yayımlamadığı İsmail Çokçalış'ı futbolcu arkadaşları unutmadı.

Bursaspor Kulübü'nün sakatlığı ile ilgili detay vermeyip, geçmiş olsun mesajı yayımlamadığı İsmail Çokçalış'ı futbolcu arkadaşları unutmadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Bandırmaspor maçında atılan galibiyet golünün ardından İsmail'in 2 numaralı formasıyla poz verdi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Bursaspor'da futbolcular, İsmail Çokçalış'ı unutmadı. Çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 21 yaşındaki futbolcunun formasını, Bandırmaspor maçında Eren Güler'in attığı galibiyet golü sonrası yeşil-beyazlı futbolcular, kameralara gösterdi. Galibiyeti İsmail Çokçalış'a armağan eden Bursasporlu futbolcular, anlamlı bir mesaja da imza attı. Genç futbolcunun sakatlığının ardından Bursaspor Kulübü sessiz kalmış, ne durumla ilgili detay paylaşmış ne de İsmail Çokçalış'a geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı. Bu durum camia tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı