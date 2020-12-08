Bursasporlu futbolcular galibiyeti yorumladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursasporlu futbolcular galibiyeti yorumladı

08.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:21
Bursasporlu futbolcular galibiyeti yorumladı

Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Bursaspor'da futbolcular oldukça sevinçli. Yeşil beyazlı isimler, sosyal medya hesaplarından galibiyetle ilgili duygularını paylaştı.

Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Bursaspor'da futbolcular oldukça sevinçli. Yeşil beyazlı isimler, sosyal medya hesaplarından galibiyetle ilgili duygularını paylaştı.

TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bursaspor'da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil beyazlı isimler, aldıkları üç puandan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Attığı güzel golle takımının galibiyetinde büyük rol oynayan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, "Güzel yarınlar için" sözleriyle galibiyeti kutlarken, 2'inci golü kaydeden 18 yaşındaki isim Ali Akman ise: "Sahaya sağlam bir karakter koyduk, sonuna kadar mücadele ederek çok önemli bir üç puan aldık" dedi. Bandırmaspor'un attığı tek golün penaltı pozisyonunda yer alan Emirhan Aydoğan, "Kazanmanın yaşattığı duygu tarif edilemez. Daha çok çalışıp formayı terletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, verdiği mücadele ile dikkat çeken Furkan Emre Ünver de; "Zorlu mücadeleyi kazandığımız için mutluyuz. Çalışarak, gelişmeye devam" şeklindeki sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor
G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor
Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Ronaldo ve Morata Ferencvaros Karşısında Galibiyeti Getirdi
Ronaldo ve Morata Ferencvaros Karşısında Galibiyeti Getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Şener Şen Cemal Hünal Yıldız Tilbe
Spor Mbaye Diagne Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursasporlu futbolcular galibiyeti yorumladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:27:16. #1.14#
title