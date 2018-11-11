Bursasporlu Futbolcular, Afrin Şehidi Taner Çobanoğlu'nun Tribünde Bulunan Eşine Asker Selamı Verdi

Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Kasımpaşa maçı öncesi duygusal anlar yaşandı. Yeşil-beyazlı futbolcular Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun tribünde bulunan eşinin olduğu bölüme gelerek asker selamı verdi.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Bunun üzerine duygusal anlar yaşayan Yasemin Çobanoğlu da futbolculara asker selamı vererek karşılık verdi. Daha sonra bütün stadyumdan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sesleri yükseldi.

(Yeni Şafak)