Bursasporlu futbolcular 8 Mayıs'ta toplanacak
06.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 Mayıs'ta kampa girecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 Mayıs'ta kampa girecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren takımın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa gireceği duyuruldu.
Açıklamada, futbolcuların aynı gün tesislerde Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından teste tabi tutulacakları ifade edildi.
Kaynak: AA