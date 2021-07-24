Bursasporlu futbolcu ve teknik ekipten basın mensuplarına büyük jest

Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu akşam yaptığı antrenman öncesi 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı unutmayarak, kampı takip eden basın mensupları için pasta kesti.

Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu akşam yaptığı antrenman öncesi 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı unutmayarak, kampı takip eden basın mensupları için pasta kesti.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor'da futbolcular ve teknik ekip, akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına sürpriz yaptı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı unutmayan yeşil-beyazlılar, kampı takip eden basın mensupları için pasta kesti. Takım kaptanı Emirhan Aydoğan, "Bizleri he yerde takip ediyor ve emek sarf ediyorsunuz. Bizler de size böyle bir sürpriz hazırlamak istedik. Hep birlikte Bursaspor'u güzel günlere taşıyacağı inşallah" demesinin ardından gülerek, "Sezon içerisinde kötü olabiliriz, bizleri eleştirirken daha hafif eleştirirseniz çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı