Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda

U20 Milli Takımı'nın 15 Kasım tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

09.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:17
Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda

U20 Milli Takımı'nın 15 Kasım tarihinde ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.


Açıklanan kadroda 'dan başarılı savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak. Türkiye, Fransa ile 15 Kasım Cuma günü TSİ 17.00'de Paris'teki Georges Lefevre Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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