Bursasporlu Bostock, Geçirdiği Kazanın Fotoğraflarını 1 Yıl Sonra Paylaştı

Bursasporlu futbolcu John Bostock, geçen sene Crytal Palace'da forma giydiği dönemde oldukça ciddi bir trafik kazası geçirmişti.

Evine giderken karşıdan gelen arabayla kafa kafaya çarpışan Bostock kazadan sağ ve yara almadan kurtulmuştu.

KAZANIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İşte kazanın 1 sene sonrasında Bostock bu kazanın fotoğraflarını paylaştı. Diğer aracın şöförünün sarhoş olduğu ve ters yönde ilerlediği belirlenmişti. Sürücü kazada hayatını kaybetmişti.

Bostock paylaştığı fotoğraflarda sedyede doktorların önünde çektiği bir fotoğrafı da paylaştı.