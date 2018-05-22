Bursasporlu Bostock, Geçirdiği Kazanın Fotoğraflarını 1 Yıl Sonra Paylaştı
Bursasporlu John Bostock, geçen yıl İngiltere'de geçirdiği kazanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursasporlu futbolcu John Bostock, geçen sene Crytal Palace'da forma giydiği dönemde oldukça ciddi bir trafik kazası geçirmişti.
Evine giderken karşıdan gelen arabayla kafa kafaya çarpışan Bostock kazadan sağ ve yara almadan kurtulmuştu.
KAZANIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
İşte kazanın 1 sene sonrasında Bostock bu kazanın fotoğraflarını paylaştı. Diğer aracın şöförünün sarhoş olduğu ve ters yönde ilerlediği belirlenmişti. Sürücü kazada hayatını kaybetmişti.
Bostock paylaştığı fotoğraflarda sedyede doktorların önünde çektiği bir fotoğrafı da paylaştı.
YORUMLAR (1)
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Haber bulamadılar geçen seneki olayı haber yapıyorlar artık...Cevap Yaz Yayından Kaldır