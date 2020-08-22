Bursasporlu bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi Bursaspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantina altına alındığını duyurdu.

Bursaspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantina altına alındığını duyurdu. Yeşil beyazlı takımın, 24 Ağustos Pazartesi başlaması planlanan kamp programı da ertelendi.

Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs belirtileri hissetmesi nedeniyle yapılan PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun, karantina altına alındığı belirtildi.24 Ağustos Pazartesi günü başlaması planlanan Afyon kampı da ileri bir tarihe alınırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA