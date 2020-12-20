Bursaspor zoru başardı, 8 günde 11 gol attı
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Bursaspor zoru başardı, 8 günde 11 gol attı

20.12.2020 23:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:55
Bursaspor zoru başardı, 8 günde 11 gol attı

İstanbulspor karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-3'e getiren Bursaspor, son 8 günde çıktığı 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırdı.

İstanbulspor karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-3'e getiren Bursaspor, son 8 günde çıktığı 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırdı.

TFF 1.Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Bursaspor, zoru başarmaya devam ediyor. 8 gün önce oynanan Samsunspor maçını 3-0 kazanan yeşil beyazlı takım, bu galibiyetten 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 120 dakika mücadele etmiş ve Göztepe'yi de 5-4 mağlup etmişti. Bursaspor bugün de 3-0 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanında maçı çevirerek sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bursa ekibi böylece 8 günde 11 gol atma başarısı gösterirken, sahadan da hiç mağlup ayrılmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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