Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ya Yarın İmzalıyor

BURSASPOR, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı yeni kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan yarın saat 14.00'de düzenlenecek törenle, kendisini 3 yıllığına yeşil beyazlı yapan sözleşmeye imza atacak.



Sabah saatlerinde Trabzon'dan uçakla gelen Yusuf Erdoğan, sağlık kontrolünden önce, ilk iş olarak yeşil beyazlı yöneticiler ve menajeri Erdinç Şehit ile birlikte İskender kebapı yedi.



Ardından, lisans çıkabilmesi için işlemleri tamamlanan Yusuf Erdoğan'ın lisansı alınırken. İmza töreni ise yarına ertelendi. Kulüpten yapılan açıkalmaya göre, Yusuf Erdoğan, Özlüce Tesislerin'de saat 14.00'de yapılacak törenle sözleşmeye imza atacak.



Bursaspor Kulübü bu arada, Yusuf Erdoğan'ın Özlüce Tesisleri'nde çekilen formalı resimlerini de internet sitesinde yayınladı.



- Bursa