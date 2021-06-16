Bursaspor yönetimi, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti
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Bursaspor yönetimi, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti

Bursaspor yönetimi, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. Başkan Emin Adanur, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. Başkan Emin Adanur, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra ziyaretler sürüyor. Başkan Hayrettin Gülgüler ve ekip lideri 2. Başkan Emin Adanur, bugün Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Transfer tahtası ve kulübün mali durumu başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinin olduğu görüşme sonrası yeşil-beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı: "Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Futbol Şube Sorumlusu Yardımcımız Tamer İşler, Bursa Valimiz Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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