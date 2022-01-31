Bursaspor yöneticisi Ömer Furkan Durmaz trafik kazası geçirdi! - Haberler Spor
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Bursaspor yöneticisi Ömer Furkan Durmaz trafik kazası geçirdi!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor yöneticisi Ömer Furkan Durmaz trafik kazası geçirdi!

Bursaspor Kulübü Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Furkan Durmaz, trafik kazası geçirdi.

Bursaspor Kulübü Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Furkan Durmaz, trafik kazası geçirdi. Hem Durmaz'ın, hem de ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Furkan Durmaz ve ailesinin trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yöneticimiz ve ailesinin genel sağlık durumunu iyidir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Spor, Haber

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