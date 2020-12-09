Bursaspor-Yılport Samsunspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak
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Bursaspor-Yılport Samsunspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

09.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:56
Bursaspor-Yılport Samsunspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

TFF 1.Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Bursaspor-Yılport Samsunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TFF 1.Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Bursaspor-Yılport Samsunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ankara bölgesi hakemi iki takımın toplam 21 maçında düdük çaldı.

TFF 1.Lig'de 14'üncü haftada görev yapacak hakemler açıklandı. Bursaspor'un sahasında ağırlayacağı Yılport Samsunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılığını Erdinç Sezertam ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Hakem Yaşar Kemal uğurlu yönetiminde bugüne kadar 13 maça çıkan Bursaspor, sadece 3 galibiyet alırken, 6 maçtan mağlup ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ise Ankara bölgesi hakemi yönetiminde 8 maça çıktı. Kırmızı beyazlılar, 2 kez kazanan taraf olurken, 5 maçı kaybetti. 1 maç ise beraberlikle tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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