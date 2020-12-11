Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas press oyunuyla tamamladı.Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Tesislerimizde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL