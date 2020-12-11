Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.