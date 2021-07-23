Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Bolu kampı devam ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanında dayanıklılık çalıştı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman sahada kuvvet çalışmaları ile devam etti. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam edildi. Onur Atasayar ise laktat testinden geçti. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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