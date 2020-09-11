Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları bir video kliple tanıttı.

Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
11.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:13

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları bir video kliple tanıttı.

Bursaspor'da uzun süredir taraftarın beklediği gelişme sonunda yaşandı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni sezonda giyeceği formaların tümünü geç de olsa paylaştı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video kliple Kappa marka formaları camiaya tanıttı.

5 farklı modele sahip olan formalar, ilk kez pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçında giyilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Eddie Newton Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 22:14:35. #1.14#
title