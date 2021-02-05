Bursaspor yeni bir seri başlatmak istiyor

TFF 1. Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta son bulan Bursaspor, Giresun deplasmanında yeni bir seri başlatma peşinde. Bu mücadelenin ardından fikstürde alt sıralarında yer alan ekiplerle karşılaşacak olan Bursa ekibi, fikstürü fırsata çevirmek istiyor.

Sezon başlarındaki istikrarsız görüntüsünü, ilk yarının sonlarına doğru galibiyet serisine çeviren Bursaspor, topladığı puanlarla da yeniden Play-Off hattı yarışına dahil oldu. 30 puan ile 9. sırada yer alan Bursa temsilcisinin, geçtiğimiz hafta sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup olmasıyla 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken; 20. hafta mücadelesinde de Bursa ekibi, mevcut lig lideri Giresunspor'a konuk olacak.

Sezonun ikinci yarısına zorlu bir fikstür ile başlayan Bursaspor, Giresunspor deplasmanın ardından ligde 5. sırada yer alan Tuzlaspor'u ağırlayacak. Play-Off yolunda iddiasını korumak isteyen Bursa temsilcisi, bu kritik mücadelelerden puanlarla ayrılarak, rakipleriyle puan farkını da aşağı çekmeyi planlıyor. Liderin 11 puan gerisindeki Bursaspor, Play-Off hattının da 2 puan uzaklığında.

22. haftadan itibaren ise Bursa temsilcisi, fikstür açısından kağıt üzerinde rahatlayacak. Tuzlaspor maçının ardından 16. sıradaki Balıkesirspor'a konuk olacak Bursa ekibi, akabinde 15. sıradaki Menemenspor ve 14. sıradaki Akhisarspor'u ağırlayacak. Sonrasında 13. sıradaki Boluspor deplasmanına gidecek Bursaspor, bir sonraki maçında 17. Ankaraspor'u ağırlayacak. 6 hafta boyunca üst üste kendi sıralamasının altındaki ekiplerle karşılaşacak Bursa temsilcisi, bu süreci 11. sıradaki Adanaspor deplasmanıyla noktalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL