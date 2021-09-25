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Bursaspor yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak

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Bursaspor yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ankaragücü ile karşılaşacak. Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor taraftarı önünde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım için de büyük önem arz eden mücadeleyi hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. Bursaspor, geride kalan 6 haftada 5 puan toplarken, Ankaragücü 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Özcan Bizati de bu maçla birlikte ilk kez Bursaspor'un başında görev yapmış olacak. - BURSA

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