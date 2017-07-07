Bursaspor, William Troost-Ekong'la Anlaştı

BURSASPOR Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ile her konuda anlaşma sağladıklarını duyurdu.



Bursaspor Kulübü'nden yapılan resmi duyuru şöyle:



"Belçika nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve Kulübü ile her konuda prensipte anlaşılmış olup, oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaktır."



- Bursa