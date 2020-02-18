Bursaspor vs Adana Demirspor Maçının Perde Arkası
TFF 1. Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek puanını 39'ya yükselten Bursaspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.
18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20
TFF 1. Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek puanını 39'ya yükselten Bursaspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.
Kaynak: Dugout
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