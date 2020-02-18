Haberler » Spor » Bursaspor vs Adana Demirspor Maçının Perde Arkası - Spor

Bursaspor vs Adana Demirspor Maçının Perde Arkası

TFF 1. Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek puanını 39'ya yükselten Bursaspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20

TFF 1. Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde sahasında 'u 2-1 yenerek puanını 39'ya yükselten 'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler