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Bursaspor ve Frutti Extra Bursaspor'a şampiyonluk yolunda Medicana'dan destek

- Bursaspor ve Frutti Extra Bursaspor'a şampiyonluk yolunda Medicana'dan destek Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek olan Frutti Extra Bursaspor ve TFF 1. Ligi'nde 46 puanla 3'üncü sırada bulunan Bursaspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

18.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:15

- Bursaspor ve Frutti Extra Bursaspor'a şampiyonluk yolunda Medicana'dan destek

BURSA - Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek olan Frutti Extra Bursaspor ve TFF 1. Ligi'nde 46 puanla 3'üncü sırada bulunan Bursaspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Korona virüs salgını ile birlikte tatil edilen müsabakalar sebebiyle spora özlem duyduklarını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, "Lig heyecanı salgın sonrası yeniden başlıyor. Bizler de sağlık sponsoru olduğumuz Bursaspor'un en büyük destekçisiyiz. Salgın sonrasında ilk maçımızda 20 Haziran tarihinde Keçiörengücü ile Ankara'da karşı karşıya geleceğiz. Bütün herkesin yüreği Bursaspor ile Ankara'da olacaktır. Sponsorluk anlaşması imzalanırken, şampiyonluk kupasını birlikte kaldıracağımızı ve bir üst lige birlikte çıkacağımızı söylemiştik. Bugün bunun heyecanı içerisindeyiz. Çünkü çok iyi bir hocamız var. İbrahim Üzülmez birçok takıma değer katmış bir üst lige çıkarma başarısı sağlamıştır. Bu da bizi biraz daha yüreklendiriyor" dedi.

"Şampiyonluk kupası Bursa'ya gelecek"

Basketbol Süper Lig'inde ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Frutti Extra Bursaspor, 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edeceğine de değinen Karşı, "Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin'in hayaliydi. Hayalini gerçekleştiriyor. Sponsoru olduğumuz iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki, liglere keyifli olmayan bir sakatlık ile başladık. Tüm spor camiasına ve Galatasaray'a Fernando Muslera'nın sakatlığından dolayı duyduğumuz üzüntüyü paylaşıyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sahalara dönmesini arzu ediyoruz. Biz Bursa'dayız Bursaspor'un ve taraftarın yanındayız. Medicana'da Bursasporla güçlü olacaktır" diye konuştu.

Salgın sonrası aktif spora dönüş, seyircisiz bir futbolla karşılaşmak futbolcular kadar seyirciyi mutlu etmediğini belirten Karşı, "Ancak bu dönemde Bursaspor'a destek olmamız gerekiyor. Sosyal mesafemizi koruyacağız, maskemizi takacağız ve hijyenimize dikkat edeceğiz. Ama tribünlerde yerimizi alamayacağız. Bursaspor'un ürünleriyle takımımıza destek olmalıyız. Taraftar yürekten Bursasporlu olduğunu takma hissettirmesi gerekmektedir. Mutlaka o şampiyonluk kupası taraftarla birlikte Bursa'ya gelecektir" şeklinde konuştu.

Bursaspor ve Frutti Extra Bursaspor'a şampiyonluk yolunda Medicana'dan destek

Kaynak: İHA

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