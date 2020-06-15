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Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta mücadele edecek

Eurocup'ta 2020-2021 sezonunda yer alacak 24 takım açıklanırken, Türkiye'den de Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin olacağı duyuruldu.

Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta mücadele edecek
15.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:58

Eurocup'ta 2020-2021 sezonunda yer alacak 24 takım açıklanırken, Türkiye'den de Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin olacağı duyuruldu.

Eurocup'ta 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım belli oldu. Korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda çeyrek finale kalan 8 takım da yeni sezonda yer alacak. Eurocup'ın resmi internet sitesinden yayımlanan listede Türkiye'den de 2 takım yer aldı. Buna göre Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji, gelecek sezon bu turnuvada mücadele edecek.

Eurocup'ta grup kuralarının 10 Temmuz'da yapılacağı duyurulurken, normal sezonunda 30 Eylül'de başlayıp, 16 Aralık'ta sona ereceği bildirildi. Son 16 turu 30 Aralık 2020 - 3 Şubat 2021, çeyrek final 2-10 Mart 2021, yarı final 16-24 Mart 2021 ve finalinde 6-14 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Eurocup'ta 2020-2021 sezonunda yer alacak takımlar şöyle:

"AS Monaco, Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI, Cedevita Olimpija, Fraport Skyliners, Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis, Lokomotiv Kuban, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92, MoraBanc Andorra, Nanterre 92, Partizan NIS, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants,

Umana Reyer, Unicaja Malaga, UNICS Kazan ve Virtus Segafredo Bologna." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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