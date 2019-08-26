Bursaspor'un yüzü gençleriyle gülüyor

26.08.2019 09:52

Bursaspor ligdeki ilk puanlarını alırken galibiyete Ali Akman ve Emirhan Aydoğan'ın golleriyle uzandı. Emirhan ikinci maçını da boş geçmezken; 17 yaşındaki Ali Akman ikinci resmi maçında ilk golünü kaydetti.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkan Bursaspor, Akhisarspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. Bu sezon genç ağırlıklı bir oyuncu grubu ile mücadele veren yeşil beyazlı ekipte goller ise 17 yaşındaki Ali Akman ve 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan'dan geldi. Bursaspor A Takımı ile birlikte çıktığı ikinci resmi maçında ilk kez 11'de maça başlayan Ali Akman, aynı zamanda ilk kez gol sevincini yaşadı. Bugüne kadar alt yaş gruplarında ve milli forma ile kariyerinde 132 maça çıkarak 125 gol kaydeden 17 yaşındaki oyuncu, 65 dakika sahada kalırken; tribünün tezahüratları ve ayakta alkışlarıyla kenara geldi. Ali Akman'ın bu performansından camia tarafından da övgü ile söz edildi.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ancak daha önceki dönemlerinde kiralık olarak başka ekiplerde ter döken Emirhan Aydoğan ise, yeşil beyazlı formayı hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Ligin ilk maçında Fatih Karagümrük deplasmanında takımının tek golünü kaydeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ikinci maçını da boş geçmedi ve Bursaspor'un ikinci golünü kaydetti. Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu, sergilediği performans ile beğeni toplarken kariyerinin de en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Öte yandan Bursaspor'un ilk 11'inin yaş ortalamasının 21 olması dikkat çekti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, genç oyuncu ısrarından vazgeçmezken; Eskişehirspor maçında yeni transferlerin de sahada olması bekleniyor.

Kaynak: DHA