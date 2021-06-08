Bursaspor'un yeni yönetimi ilk icraatını gerçekleştirdi
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Bursaspor'un yeni yönetimi ilk icraatını gerçekleştirdi

Bursaspor'un yeni yönetimi ilk icraatını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur yönetimi, ilk icraatı gerçekleştirdi.

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur yönetimi, ilk icraatı gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı yönetim, personel ve teknik heyet alacaklarını ödediğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Göreve gelmeden önce kulübümüzün içinde bulunduğu mali duruma dair her türlü bilgiyi şeffaf bir biçimde açıklayacağımızı daha önce belirtmiştik. İlk olarak kulüp personeli ve teknik heyet alacakları ile ilgili adımlar attık. Bu kapsamda personelimizin Nisan-Mayıs 2021, teknik heyetimizin ise Mayıs 2021 alacakları bugün itibariyle ödenmiştir. Toplamda 698.288,33 TL olan ödemenin 447.636,95 TL'si bir önceki yönetimden, kalan 250.651,38 TL ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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