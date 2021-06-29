Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Yönetim Kurulu, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Bursaspor Yönetim Kurulu, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim, bu kez de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Ekip liderimiz Emin Adanur, başkanımız Hayrettin Gülgüler, Yönetim Kurulu üyelerimiz; Tamer İşler, Metin Mustafaoğlu, Serhat Akgün ve Ömer Furkan Durmaz Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımı Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bursa Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan'a hediyelerini taktim ettiler." - BURSA

Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bursaspor'un yeni yönetimi AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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