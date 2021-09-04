Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse ilk idmanına çıktı
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Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse ilk idmanına çıktı

Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse ilk idmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse, yeşil-beyaz forma altında ilk antrenmanlarına çıktı.

Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse, yeşil-beyaz forma altında ilk antrenmanlarına çıktı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse de antrenmanda yer aldı. - BURSA

Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse ilk idmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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