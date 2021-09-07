Bursaspor'un yeni transferleri Acolatse 1 milyon Euro, Zalazar ise 350 bin Euro değeri var
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Bursaspor'un yeni transferleri Acolatse 1 milyon Euro, Zalazar ise 350 bin Euro değeri var

Bursaspor'un yeni transferleri Acolatse 1 milyon Euro, Zalazar ise 350 bin Euro değeri var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse'in piyasa değerleri de güncellendi.

Bursaspor'un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse'in piyasa değerleri de güncellendi. Acolatse'ye 1 milyon Euro, Zalazar'a ise 350 bin Euro değer biçildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un son olarak duyurduğu iki futbolcusunun piyasa değerleri de belli oldu. Transfermarkt'ın verilerine göre Elton Acolatse'nin piyasa değer 1 milyon Euro olarak belirlendi. Hollandalı futbolcunun bir önceki piyasa değerinin ise 1 milyon 600 bin Euro olarak dikkat çekti. Yeşil-beyazlı takımın bir başka transferi Nicolas Zalazar'ın piyasa değeri ise 350 bin Euro. Stoper mevkiinde forma giyen Arjantinli futbolcunun daha önceki değeri ise 325 bin Euro olarak görülüyor. - BURSA

Bursaspor'un yeni transferleri Acolatse 1 milyon Euro, Zalazar ise 350 bin Euro değeri var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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