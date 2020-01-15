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Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

15.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:55
Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı
Bursaspor'un 'ın ardından yeni transferi 'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. oyuncu ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Tayfur Bingöl ise takımdan aynı düz koşu yaptı.


- Duralbursa
Kaynak: DHA
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