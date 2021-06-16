Bursaspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Yeşil-beyazlılar, aynı zamanda 8-19 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri atasında ise Bolu'da kamp yapacağını bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yer sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak daha sonra da Afyon ve Bolu kampları gerçekleştirecek. Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursasporumuz, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Takımımız, yeni sezon öncesi 28 Haziran Pazartesi günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde bir araya gelecek ve 6 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını tesislerimizde gerçekleştirecek. Birinci etabın ardından çalışmalarına 8-19 Temmuz tarihlerinde Afyon'da devam edecek olan takımımız, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında ise Bolu'da kampın ikinci etabını tamamlayacak. Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak. Afyon ve Bolu kamplarımıza sponsor olan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı